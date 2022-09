Bake Off 2022 del 16 settembre: Stefania eliminata (foto e streaming)

La terza puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 16 settembre, ha visto l’eliminazione di Stefania. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 14 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera ogni prova era ispirata alla pasticceria americana.

Nella prova creativa gli aspiranti pasticceri hanno dovuto rivisitare un classico americano, la New York Cheesecake, quindi cotta in forno a bassa temperatura e con biscotti preparati direttamente dai concorrenti. Il tutto in 140 minuti. La prova, pur avendo messo in difficoltà qualche pasticcere, è stata superata molto bene dalla maggior parte del gruppo.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un classico della tradizione scelto da Damiano Carrara: la Apple Pie, la famosa “torta di Nonna Papera”, ripiena di mele con frolla sotto e brisé sopra, e accompagnate con ben 3 creme differenti. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Gianbattista, al penultimo Maria. Terzo posto per Mukesh, secondo posto per Davide e primo posto per la brava Paola.

Per la prova sorpresa, è stato chiesto di preparare i celeberrimi Brownies, dolcetti quadrati al cioccolato. I concorrenti ne hanno dovuti preparare addirittura una torre di almeno 50 cm, con la difficoltà della glassa scivolosissima. Le torri hanno messo parecchio in difficoltà i pasticceri e molte sono crollate, nonostante i buoni sapori.

Grembiule blu ancora una volta per Davide, molto bravo in tutte le prove. Gaia, Stefania e Maria sono le tre potenziali eliminate. L’eliminato ufficiale della puntata è Stefania.

Stefania, 61enne di Quartucciu (CA) vive con la sua numerosa famiglia fatta di figli e nipoti. Ha dovuto affrontare dei problemi di salute in passato, ma la pasticceria le ha dato modo di riscattarsi e ritrovare la voglia di dedicarsi agli altri.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 16 settembre 2022, con l’eliminazione di Stefania. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.