Bake Off All Stars 3 gennaio 2020: eliminato Alfredo (gallery)

La prima puntata di Bake Off All Stars 2020 di stasera, 3 gennaio, ha visto l’eliminazione di Alfredo. La formula del talent è parzialmente diversa da quella del programma che gli ha dato i natali: tre squadre di ex concorrenti, che si sono meritati una seconda possibilità, hanno come capitani Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, che sono scesi in campo in prima persona per la prima volta. A condurre è il volto di Real Time Flavio Montrucchio, parso a proprio agio nel nuovo ruolo che gli è stato affidato.

Nella prima prova, la Prova Rush, una corsa contro il tempo nella preparazione di un dolce, le squadre hanno dovuto preparare 50 Baci di dama ciascuno. La sfida ha visto l’ospitata dei ballerini di Amici Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. In ogni squadra ci sono stati promossi e bocciati. Ogni promozione è valsa 5 minuti alla squadra per la prova seguente.

Per la Prova Show, che prevedeva anche l’aiuto dei capitani per 5 minuti in caso di bisogno, i pasticceri hanno preparato una Wedding Cake, ovviamente in squadra. A giudicare è stato Marco Failla, noto cake designer. Ogni capitano ha dato alla propria squadra delle direttive, dal colore al tipo di impasto. Purtroppo la squadra azzurra ha avuto difficoltà nella tenuta della torta, che è crollata mentre era in abbattitore e quindi si è classificata terza, con tutti i componenti a rischio eliminazione. Primo posto per la squadra gialla, secondo per la squadra rosa.

Per la terza ed ultima sfida, la Prova extreme, i pasticceri della squadra azzurra – Enrica, Tony, Malindi e Alfredo – hanno avuto l’ultima possibilità per salvarsi. I concorrenti hanno dovuto presentare un soufflé dolce, ma…con il forno oscurato! I risultati sono stati mediamente buoni, anche se il dolce di Alfredo è stato il meno riuscito. E’ proprio lui ad essere eliminato.

A voi le immagini della puntata di Bake Off All Stars di stasera, 3 gennaio 2020, che ha visto l’eliminazione di Alfredo.