Bake Off 2023 del 3 novembre: eliminato Davide (foto e streaming)

La nona puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 3 novembre, ha visto l’eliminazione di Davide. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

Gli 8 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore “il viaggio”.

Nella prova creativa, il viaggio è stato indietro nel tempo, alla scoperta della torta più antica del mondo: la Linzer Torte, la prima con una ricetta codificata per iscritto (alla fine del 1600). I pasticceri hanno dovuto rivisitarla, mantenendo però le caratteristiche classe della torta: una base di frolla, la frutta secca e uno strato di frutta fresca. Esteticamente ci sono stati ottimi risultati, anche se molti aspiranti pasticceri hanno sbagliato un po’ la cottura.

Per la prova tecnica, il viaggio è stato (metaforicamente) in Nuova Zelanda, per una torta simbolo del paese: la Pavlova, una torta in cui la regina è la meringa, farcita con panna montata e frutta fresca. Qualcuno è riuscito ad avvicinarsi al risultato richiesto, qualcun altro ha fatto un vero disastro. Ultimo posto per Davide; settimo posto per Roberta; sesto posto per Giovina. Terzo posto per Fabio, secondo posto per Gabriele e prima posizione per Tommaso.

Per la prova sorpresa, gli aspiranti pasticceri si sono spostati davvero, arrivando sul Monte Bondone, in Trentino, per la preparazione di un dolce “spaziale”, grazie alla vicino osservatorio: il Sistema Solare (un pianeta a testa). Dopo l’osservazione delle stelle, si sono spostati al Muse, nel capoluogo trentino, per la preparazione vera e propria. La prova ha messo in difficoltà i concorrenti e qualche sfera…non era sferica.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Gabriele, molto bravo in tutte le sfide. I tre potenziali eliminati sono stati: Giovanni, Davide e Roberta. L’eliminato della puntata è stato però Davide.

Davide ha 48 anni, viene da Casier (Tv) e fa l’architetto. E’ sposato con due figlie ed è un uomo molto sensibile. In lui convivono due animi, quello razionale e rigoroso, fatto di calcoli e progetti, e quello più sensibile che trova sfogo nella musica, nel ballo e chiaramente nella pasticceria.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 3 novembre 2023, che ha visto l’eliminazione di Davide. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.