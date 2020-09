Bake Off 2020 del 25 settembre: eliminato Gino Pasticcino (video e streaming)

La quarta puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 25 settembre, ha visto l’eliminazione del simpatico Gino, detto Gino Pasticcino. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, affiancati in questa puntata Csaba dalla Zorza, mentre Clelia d’Onofrio è apparsa sia in una clip registrata che a distanza come aiutante nella prova salvezza. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), questa volta per gran parte della puntata all’aperto.

I 14 concorrenti sono stati divisi come al solito in batterie, per affrontare così diverse prove. La prima batteria ha dovuto preparare un cestino da picnic ispirandosi al celeberrimo quadro “Colazione sull’erba”. Il cestino doveva contenere due preparazioni salate – una con formaggio e una a base di verdure – e una dolce per Damiano. Qualcuno non aveva ben capito la prova e ha presentato piatti difficili da mangiare sul prato, ma in generale i risultati sono stati gustosi. Giovanni e Gino hanno avuto il grembiule rosso.

La seconda batteria si è spostata invece in Inghilterra al momento del tè. Gli aspiranti pasticceri hanno dovuto presentare: una preparazione “coccolosa e cioccolatosa” per Knam, una lievitata molto leggera per Damiano e una mignon per Csaba. In generale le preparazioni sono state buone, anche se Sara e Monia si sono meritate il grembiule rosso.

I quattro concorrenti col grembiule rosso si sono giocati la permanenza nel programma con la prova salvezza, una prova tecnica nella quale hanno dovuto preparare la Torta Cloud Nine di Damiano Carrara, una torta sofficissima a base di latte e crema pasticcera esotica, molto più complicata di quanto potesse sembrare. I pasticceri hanno potuto avere l’aiuto a distanza di Clelia d’Onofrio. Risultati piuttosto terribili per tutti e quattro. Primo posto per Sara, secondo per Monia. Peggiore della prova e quindi eliminato è stato Gino.

Gino, 25enne di Firenze, detto “Gino Pasticcino”, è uno studente di storia dell’arte. Lavora come mediatore culturale e organizza visite e tour nei musei. E’ un creativo e gli piace moltissimo disegnare. 10 anni fa ha deciso di diventare vegetariano e ha quindi iniziato a preparare dolci nuovi.

