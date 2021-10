Bake Off 15 ottobre 2021: eliminato Matteo (gallery)

Nella settima puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 15 ottobre, abbiamo assistito all’eliminazione di Matteo. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 12 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: i social.

Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare la Shag Cake, una delle torte che sta spopolando sui social, una torta a “pelo lungo” che ricorda vagamente i tappeti. Qualcuno ha azzeccato in pieno il tema, presentando un piccolo capolavoro. Per qualcun altro è andata meno bene…

Per la prova tecnica, con ospite Luca Perego, web star dal nick LuCake, è stato chiesto ai concorrenti di preparare la sua Torta Superlike, una cheesecake moderna con amaretti, marroni e glassa a specchio. Immancabile il “passaggio misterioso”, per mettere in difficoltà i concorrenti. Stavolta nella ricetta c’era un ingrediente di troppo. Ultimo posto per Patrizia, che ha lasciato la torta sulla griglia, penultimo per Simone, terzultimo per Gloria, che hanno lasciato della carta sulla torta. Terzo posto invece per Natascia, secondo per Enrico e primo posto per Roberto, con una torta davvero ben eseguita.

Infine, per la prova a sorpresa, è stato chiesto di preparare una Torta Selfie, ossia una torta autoritratto, che li rappresentasse sia esteticamente, che nelle proprie capacità. I risultati in generale sono stati abbastanza buoni per quanto riguarda i sapori, mentre sull’estetica si poteva fare decisamente meglio. Grembiule blu per Enrico, che oggi è risultato sempre tra i migliori. Peggiore della puntata e quindi eliminato è stato invece il bel Matteo.

Matteo, 23 anni, di Brescia, è uno studente di ingegneria, ha iniziato a fare il modello per sostenere i suoi studi e concedersi qualche sfizio. La pasticceria per lui è matematica, la sua materia preferita, ma ha anche un legame con la madre, grande amante dei dolci.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 15 ottobre 2021, con l’eliminazione di Marco. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.