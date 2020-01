Bake Off All Stars 10 gennaio 2020: Enrica eliminata (gallery)

La seconda puntata di Bake Off All Stars 2020 di stasera, 10 gennaio, ha visto l’eliminazione di Enrica, 78enne piemontese che aveva partecipato alla seconda edizione di Bake Off. A causa dell’assenza di Clelia D’Onofrio, le tre squadre di ex concorrenti sono diventate due e gli Azzurri sono stati divisi tra Rosa e Gialli, che hanno avuto come capitani Ernst Knam e Damiano Carrara, che sono scesi in campo in prima persona per guidare i pasticceri. A condurre è il volto di Real Time Flavio Montrucchio.

Nella prima prova, la Prova Rush, una corsa contro il tempo nella preparazione di un dolce, le squadre hanno dovuto preparare 10 Eclaire ciascuno, di diversi gusti e decorazioni. La sfida ha visto l’ospitata di Martina Russo, vincitrice dell’ultima edizione di Bake Off, e Federico Lauri, star de Il Salone delle Meraviglie. In ogni squadra ci sono stati promossi e bocciati. Ogni promozione è valsa 5 minuti alla squadra per la prova seguente: 15 minuti per i Rosa, 10 per i Gialli.

Per la Prova Show, che prevedeva la preparazione di un dolce di squadra e l’aiuto dei capitani per 5 minuti in caso di bisogno, i pasticceri hanno preparato una Barrel Cake, una torta particolarmente alta, a “barile”. A giudicare è stata Melissa Forti, nota pasticcera romana. Ogni capitano ha dato alla propria squadra delle direttive, dal colore al tipo di impasto. A metà prova è stato chiesto ai pasticceri di preparare anche 50 biscotti da tè. Positivo il giudizio di Melissa per entrambe le squadre, ma la vittoria va alla Squadra Gialla.

Per la terza ed ultima sfida, la Prova extreme, i pasticceri della Squadra Rosa – Antonio, Antonino, Enrica, Malindi, Francesca e Patrizia – hanno avuto l’ultima possibilità per salvarsi. I concorrenti hanno dovuto presentare una crema pasticcera, ma in soli 15 minuti. Patrizia e Antonio sono stati salvati. Gli altri concorrenti hanno quindi dovuto preparare una crepe in 10 minuti. Francesca supera il turno. I tre concorrenti rimasti hanno dovuto preparare uno zabaione in 5 minuti. Nessuno dei tre è riuscito nell’impresa, ma uno ha commesso più errori degli altri: Enrica.

A voi le immagini della puntata di Bake Off All Stars di stasera, 10 gennaio 2020, che ha visto l’eliminazione di Enrica.