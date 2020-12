Junior Bake Off 18 dicembre 2020 (gallery e streaming)

La seconda punta di Junior Bake Off Italia 2020 di stasera, 18 dicembre, non ha visto eliminazioni. In questa edizione, che durerà solamente 3 puntate e vede 8 aspiranti mini-pasticceri in gara, si decreterà direttamente il vincitore attraverso dei punti via via accumulati. A giudicare è stata la collaudata coppia di giudici formata da Ernst Knam e Damiano Carrara, guidati quest’anno dalla coppia (lavorativa e di vita) Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Per la prima prova, quella creativa, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare un albero di Cake pops, alcuni dei quali rappresentanti dei personaggi reali. La prova ha messo in crisi parecchi bambini, tra creme bruciate e preparazioni venute male. Alcuni concorrenti hanno avuto la possibilità di chiedere l’aiuto di Flavio e Alessia, ma in pochi sono riusciti a preparare dei cake pops degni di questo nome.

Per la seconda prova, quella tecnica, è stato ospite lo youtuber e ticktoker Luciano Spinelli. I concorrenti hanno dovuto preparare una Treccia centrotavola di Knam, un dolce XL con due impasti di pan brioche – uno rosso e uno bianco -, salsa alla vaniglia, decorazioni in pasta di zucchero e molto altro. Quasi tutti i dolci non sono stati cotti abbastanza. Ottavo posto per Clarissa, settimo per Alessandro, sesto per Federico, quinto per Giulio, quarto per Martina. Al terzo posto si è classificata Samuele, al secondo Anna e al primo Lucia!

Tre fiocchi di neve sono andati ad Anna, due ad Lucia. Tutti gli altri hanno guadagnato un fiocco di neve, che servirà a determinare la classifica finale della terza puntata.

A voi le immagini e lo streaming della puntata di Junior Bake Off Italia di stasera, 18 dicembre 2020.