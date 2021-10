Bake Off 22 ottobre 2021: eliminato Pedro (gallery)

Nell’ottava puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 22 ottobre, abbiamo assistito all’eliminazione di Pedro. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Gli 11 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: Ci vuole spirito, ossia la meravigliosa unione tra dolci e alcolici.

Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare 100 biscotti “spiritosi”, di cui 50 con il liquore nell’impasto e 50 da inzuppare nel liquore. Il tutto in soli 100 minuti. Mediamente la prova è andata bene, nonostante in qualche biscotto non si sentisse molto la presenza del liquore e qualche altro abbia rischiato di far saltare qualche dente alla giuria.

Per la prova tecnica, con ospite Marisa Laurito, è stato chiesto ai concorrenti di preparare il Babà…ma nella versione di Knam, cioè gigante, al cacao, con crema chantilly e addirittura bagnato di birra, ma non si sa quale, vista la doppia possibilità data agli aspiranti pasticceri. 160 minuti di tempo per questa preparazione che ha messo in crisi molti concorrenti, soprattutto sulla cottura. Ultimo posto per Daniela, che ha presentato la torta completamente cruda, penultimo per Pedro, terzultimo per Enrico, a conferma del fatto che il grembiule blu porta male. Terzo posto invece per Simone, secondo per Roberto e primo posto per Lola, con una torta davvero ben eseguita.

Infine, per la prova a sorpresa, in tipico stile Oktoberfest, è stato chiesto di preparare ben 4 piatti diversi: Bretzel con Weißwurst, Prosciutto in crosta di pane con salsa cren, Lebkuchen con dedica personalizzata scritta in glassa e Mele caramellate. Una bella prova, anche se qualcuno è riuscito a toppare. Grembiule blu per Lola, che oggi è risultata sempre tra i migliori, con ottime preparazioni. Peggiore della puntata e quindi eliminato è stato invece Pedro.

Pedro, 35 anni, di San Gimignano (SI) è di origini argentine. E’ arrivato in Italia per un dottorato ma, dopo aver conosciuto suo marito, ha deciso di cambiare vita e aprire un agriturismo. Ha fatto il giro del mondo in tre mesi visitando molti Paesi e durante questo viaggio ha imparato a conoscersi e accettarsi. Si definisce fin troppo competitivo.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 22 ottobre 2021, con l’eliminazione di Pedro. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.