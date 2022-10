Bake Off 2022 del 7 ottobre: nessun eliminato (foto e streaming)

La sesta puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 7 ottobre, non ha visto l’eliminazione di alcun concorrente. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

Gli 11 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato la dolcezza, con lo zucchero come leit motiv.

Nella prova creativa, con Stefano rientrato dopo la malattia, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto reinterpretare la Upside down cake, o torta rovesciata, fatta a partire dal croccante alla base (che poi diventerà il sopra della torta). Il tutto in 120 minuti. Svariati gli errori, tra torte un po’ crude, carta forno “incorporata” nel dolce e croccanti non molto riusciti.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un classico: la Meringata, una delle torte zuccherose per eccellenza, molto più difficile di quello che potrebbe sembrare. Molte le torte “ammosciate” o poco cotte. C’è stato addirittura uno scambio di dolci. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Gianbattista, al penultimo Margherita. Terzo posto per Alessio, secondo posto per Davide e primo posto per Stefano, che ha fatto una torta “orgasmatica” (cit. Knam).

Per la prova sorpresa è stato chiesto di preparare una Torta Ritratto del giudice che ogni singolo concorrente teme di più. Ovviamente, con la pasta di zucchero (autoprodotta), essendo il tema della puntata. I ritratti lasciavano un po’ a desiderare, ma mediamente le torte erano molto buone (salvo qualche errore nella bagna).

Grembiule blu per Stefano, eccezionale in tutte e tre le prove. Leonardo, Gianbattista e Mukesh sono i tre potenziali eliminati, ma alla fine, vista la puntata “dolcissima”, sono stati tutti e tre salvati.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 7 ottobre 2022. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.