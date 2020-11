Bake Off 2020 del 6 novembre: nessun eliminato (video e streaming)

Nella decima puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 6 novembre, non è stato eliminato alcun concorrente. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta nuovamente con la partecipazione di Csaba dalla Zorza. mentre l’amata Clelia d’Onofrio è apparsa in una clip registrata. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata: lo zucchero.

Nella prima manche, i 6 concorrenti rimasti si sono sfidati su sulla meringa e hanno dovuto preparare dei dolcetti a base di meringa (a scelta tra quella all’italiana, alla francese e alla svizzera). Durante la prova hanno potuto contare sull’aiuto di Csaba, ma ne hanno un po’ “approfittato”, affidandole i lavori più faticosi e noiosi. I concorrenti che hanno superato la prova – Matteo, Elena e Maria – hanno ricevuto un vantaggio.

Nella seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto replicare la Torta Autumn Dome di Knam, un dolce a base di farina di nocciola, cioccolato e barbabietola, glassato viola e con una cupola di zucchero e isomalto centrale. Knam, di spalle e quindi senza farsi vedere, ha cucinato insieme agli aspiranti pasticceri…mettendoli ancor più in confusione. Ulteriore difficoltà: tutte le preparazioni fatte a mano, senza planetaria. Peggiore della prova è stato Matteo, poi Philippe e Sara. Terzo posto per Monia, secondo per Elena e primo posto per Maria.

Per la terza prova, quella a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto preparare una Caramel Cake (Torta al caramello), con dimostrazione di Damiano di una sua personale torta…da non copiare. Maria ha ricevuto 10 minuti in più grazie alla prova precedente. Grembiule blu per Elena, giudicata migliore della puntata. Peggiore della puntata e quindi eliminato, a sorpresa…nessuno!

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 6 novembre 2020, che non ha avuto eliminazioni. A seguire il video in streaming della puntata intera.