Bake Off 2022 del 21 ottobre: eliminata Paola (foto e streaming)

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 21 ottobre, ha visto l’eliminazione di Paola. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 10 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato la frutta.

Nella prova creativa, in trasferta a Loano, in un monastero dove si coltiva la frutta, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare Tre dessert, uno con le prugne, uno con il Vermentino e uno con una rivisitazione dei biscotti al limone. Per la prima volta in questa edizione i concorrenti hanno cucinato in coppia! Le coppie sono state formate direttamente da Leo, vincitore del grembiule blu della scorsa settimana. Il tempo a loro disposizione è stato di 120 minuti. Qualche coppia se l’è cavata bene, le altre sono state piuttosto disastrose, con cotture sbagliate e ingredienti abbinati male.

Per la prova tecnica, tornati nel tendone, i concorrenti si sono cimentati con un classico alla frutta: la crostata, ma con frutta esotica e una decorazione geometrica. Esteticamente ci sono stati dei risultati veramente buoni, anche se il tempo è stato tiranno e ha impedito a molti di terminare le decorazioni. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Paola, al penultimo Leo. Terzo posto per Alessio, secondo posto per Margherita e primo posto per Stefano, con una crostata bellissima e buonissima.

Per la prova sorpresa è stato chiesto di preparare della Frutta di marzapane, replicando delle composizioni stile “natura morta”, con vassoio commestibile (in pasta frolla) annesso. Questa prova è andata piuttosto bene almeno la metà dei concorrenti, con risultati estetici oltre le aspettative.

Grembiule blu per Alessio, bravo in tutte e tre le prove. Riccardo, Mukesh e Paola sono i tre potenziali eliminati: a dover lasciare il tendone di Bake Off è Paola.

Paola, 41enne di Magliano in Toscana (GR), si definisce con orgoglio una contadina, perché insieme alla famiglia gestisce la sua azienda agricola. Ha iniziato a fare dolci per il figlio, e ora è la mamma pasticcera di tutto il suo gruppo di amici. Il suo sogno è quello di aprire un laboratorio, anzi un “merendero”. La pasticceria per lei è casa perché è il suo porto sicuro e la sua ancora di salvezza.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 21 ottobre 2022, che ha visto l’eliminazione di Paola. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.