Bake Off 5 novembre 2021: eliminata Patrizia (gallery)

Nella decima puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 5 novembre, abbiamo assistito all’eliminazione della simpatica Patrizia. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 10 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: L’Amore.

Per la prova creativa, ospiti Enrica, Giustina e Antonino, tre ex concorrenti molto amati dagli spettatori, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare della Pasta ripiena, una dolce e una salata. Il tutto in 80 minuti. Non tutti sono riusciti a portare a casa dei risultati degni della decima puntata del programma, ma c’è stato anche chi ha portato in tavola dei piccoli capolavori.

Per la prova tecnica, ospite Patrizia Dettori, i concorrenti hanno dovuto preparare dei Coricheddos, dei tipici dolci sardi a forma di cuore, che solitamente vengono serviti ai matrimoni e che hanno un decoro che sembra un ricamo in pizzo. Le decorazioni sono state fatte bene da quasi tutti i concorrenti, anche se questo ha comportato problemi di cottura. Ultimo posto per Patrizia, che aveva lasciato il cuore sulla carta forno, penultimo per Natascia, terzultimo per Gerardo. Terzo posto invece per Enrico, secondo per Simone e primo posto per Roberto, con una torta ben eseguita.

Infine, per la prova a sorpresa gli aspiranti pasticceri hanno preparato una Love Cake, ossia un dolce che “trasudasse” passione e amore…e con una scritta all’interno. I concorrenti hanno avuto una bellissima sorpresa: sono stati raggiunti dai propri cari. Purtroppo, sebbene le torte fossero tutte abbastanza gustose, le scritte a molti concorrenti non sono riuscite a dovere. Grembiule blu per Simone, per la seconda volta. Peggiore della puntata e quindi eliminata è stato invece Patrizia.

Patrizia, 67 anni, di Napoli, è una casalinga orgogliosa delle sue origini. Appassionata di lievitati, li definisce una vera e propria magia. Le piace sperimentare e ha trasformato la sua casa in un “laboratorio” dove il cibo non manca mai. Prepara anche dolci moderni, ma al primo posto mette sempre la pasticceria tradizionale campana.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 5 novembre 2021, che ha visto l’eliminazione di Patrizia. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.