Bake Off 2022 del 9 settembre: Giovanni eliminato (foto e streaming)

La seconda puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 9 settembre, ha visto l’eliminazione di Giovanni. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 15 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera ogni prova è stata decisa da uno dei giudici.

Nella prova creativa, su richiesta di Tommaso Foglia, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la torta Caprese, uno dei classici della pasticceria partenopea, ovviamente con qualche rivisitazione, altrimenti che prova creativa sarebbe? I concorrenti hanno avuto 100 minuti a disposizione, durante i quali non sono mancati i pasticci. Qualche torta cruda, qualche altra troppo zuccherata, qualcun’altra…che non era una caprese. Mediamente gli errori sono stati parecchi.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un classico della tradizione scelto da Damiano Carrara: lo Zuccotto, con pan di spagna leggerissimo, candidi autoprodotto e gocce di cioccolato. La prova non era tra le più difficili viste nelle varie edizioni. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Gaia, al penultimo Gianbattista. Terzo posto per Ginevra, secondo posto per Riccardo e primo posto per il bravo Davide.

Per la prova sorpresa, è stato chiesto di preparare uno Strudel-lettera. Tutte insieme le lettere dovevano formare “BAKE OFF ITALIA 10”. Chiara, che la settimana scorsa aveva ricevuto il grembiule blu, ha potuto scegliere la propria lettera e la scelta ovviamente è andata sulla I. I buoni lavori non sono mancati stavolta.

Grembiule blu per Davide, molto bravo in tutte le prove. Gaia, Giovanni e Riccardo sono i tre potenziali eliminati. L’eliminato ufficiale della puntata è stato Giovanni.

Giovanni, 26enne di Specchia (LE) studia ingegneria gestionale, il suo sogno è aprire un’azienda dolciaria. La sua famiglia è fatta di buongustai e tutti lo apprezzano in cucina. Ama i film, le serie tv e la moda, ha le mani bucate e se potesse comprerebbe migliaia di vestiti. La pasticceria per lui è casa perché, con i suoi dolci, riesce a creare dei momenti da passare con i suoi amici e la sua famiglia.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 9 settembre 2022, con il ritiro di Daniele. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.