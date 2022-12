Bake Off 2022 del 2 dicembre: vince Davide! (foto e streaming)

La quattordicesima puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 2 dicembre, la finalissima, ha visto la vittoria del bravissimo Davide. A giudicare, la giuria formata da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 4 finalisti – Davide, Margherita, Chiara e Ginevra – si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato la Pasticceria Moderna.

Nella prova creativa, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto reinterpretare la Kek Lapis Sarawak, una torta mille strati con colori e gusti personalizzati, in modo da creare un motivo geometrico all’interno. Un dolce molto difficile, adatto alla finale. I concorrenti hanno davvero dato il massimo e i risultati sono stati eccezionali. Purtroppo già nella prima prova un aspirante pasticcere ha dovuto abbandonare la gara: l’eliminata è Ginevra, che si classifica quindi quarta.

Per la prova tecnica, con ospite il pasticcere Gino Fabbri, i concorrenti hanno dovuto realizzare una Torta del Giubileo, un pan di spagna con mousse, pralinato, glassa, nastro di cioccolato fondente. Un bel dolce complicato. In generale ci sono state tante imprecisioni, anche se non si può dire che il dolce non fosse difficile da realizzare. Nonostante le torte fossero in generale ben riuscite, l’assaggio al buio ha decretato il terzo classificato, quindi eliminato: si tratta di Margherita, che ha fatto un piccolo errore nella mousse.

Per la prova sorpresa è stato chiesto di preparare tre diverse preparazioni: un dolce al piatto, un dolce tradizionale e un dolce moderno. Il tutto in 240 minuti. Chiara e Davide hanno fatto del loro meglio per proporre dei dolci belli e buoni. Esteticamente bisogna ammettere che Davide ha fatto tre piccoli capolavori, ma c’è stato anche qualche piccolo errore da parte di entrambi. Si tratta però di piccolezze, rispetto agli ottimi risultati di entrambi. A VINCERE LA DECIMA EDIZIONE DI BAKE OFF E’ DAVIDE!

Davide, 38enne di Puegnago del Garda (BS), vive con la compagna e fa l’architetto. Il suo lavoro gli va stretto e vorrebbe combinarlo con la pasticceria a tempo pieno. Per farlo, ha un progetto concreto in cantiere: la costruzione di un b&b in cui vivere e poter servire i suoi dolci. La pasticceria per Davide è la sua casa e Bake Off Italia l’occasione per costruirla.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 2 dicembre 2022, che ha visto la vittoria di Davide. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.