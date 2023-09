Bake Off 2023 del 29 settembre: Eleonora eliminata (foto e streaming)

La quarta puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 29 settembre, ha visto l’eliminazione di Eleonora. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. Filo conduttore di questa 11esima edizione: il sogno.

I 13 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come tematica “le torte di compleanno”.

Nella prova creativa, i concorrenti hanno dovuto reinterpretare la Torta di compleanno alla frutta, una classico che si prepara a casa per le ricorrenze. La base doveva essere obbligatoriamente di pan di spagna e doveva avere altri due strati. Il protagonista, inoltre, doveva essere un solo frutto. I risultati sono stati altalenanti: qualcuno è riuscito a dare il meglio, mentre qualcun altro ha avuto parecchie difficoltà di costruzione della torta.

Per la prova tecnica, i concorrenti si sono cimentati nelle Monoporzioni eleganti di millefoglie, ma non una normale millefoglie: una decorata con frutta, gelèe e molto altro. Esteticamente i risultati sono stati buoni, però qualcuno ha peccato nella cottura. Ultimo posto per Roberta; dodicesimo posto per Eleonora; undicesimo posto per Giovina. Terzo posto per Davide, secondo posto per Gabriele e prima posizione per Tommaso.

Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare un Dolce candelina (o meglio, candelona) da mettere su una torta gigante. Le candele devono essere alte almeno 30 centimetri. Non sono mancati i problemi di assemblaggio e i risultati estetici non sono stati esaltanti (salvo qualcuno).

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Tommaso, molto bravo in tutte le sfide. Dany, Eleonora e Giovina sono le tre potenziali eliminate. Peggiore della puntata, quindi eliminata, è stata purtroppo Eleonora.

Eleonora ha 46 anni, viene da Taranto e fa l’ottico-optometrista. Dopo la fine di una relazione e un intervento di riduzione dello stomaco, oggi si dice rinata. Oltre alla pasticceria, il suo cuore batte per l’Africa: ha un’associazione benefica e a breve inaugurerà una scuola in Kenya. Sogna inoltre di aprire una scuola di pasticceria proprio in Africa, dove si vede a vivere in futuro.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 29 settembre 2023, che ha visto l’eliminazione di Eleonora. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.