Bake Off 2023 del 13 ottobre: Aurélien eliminato (foto e streaming)

La sesta puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 13 ottobre, ha visto l’eliminazione di Aurélien. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

Gli 11 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come tematica la “decorazione”.

Nella prova creativa, i concorrenti sono stati catapultati indietro nel tempo e si sono dovuti mettere alla prova con la tecnica del Mosaico, dovendo riprodurre una “biscrostata”, ossia una crostata fatta di tanti piccoli frammenti (biscotti) uniti proprio a mosaico. Tante difficoltà per i concorrenti, sia riguardo alle cotture, sia riguardo alle composizioni a mosaico, che non sono riuscite particolarmente bene. Ci sono stati comunque anche dei buoni risultati.

Per la prova tecnica, i concorrenti hanno si sono cimentati con le Praline di cioccolato decorate, dovendo dimostrare così di essere dei bravi pittori. Le praline, infatti, sono tutte state decorate in modo da richiamare dei pittori famosi: Van Gogh, Pollock e Mondrian. Ultimo posto per Danila; decimo posto per Giovina; nono posto per Davide. Terzo posto per Irene, secondo posto per Gabriele e prima posizione per Xi.

Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Ugly Cake, una torta “imponente” che riporti però un messaggio negativo/ironico. I risultati sono stati mediamente molto buoni.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Xi, molto brava in tutte le sfide. Davide, Aurélien e Giovina sono i tre potenziali eliminati. Peggiore della puntata, quindi eliminato, è stato purtroppo Aurélien.

Aurélien ha 39 anni, viene da Saint Michel (Francia) ed è un professore universitario. Quasi 20 anni fa si trasferisce in Erasmus a Roma, dove resta per amore. Oggi è professore di francese presso l’università La Sapienza della Capitale. Ha iniziato a fare dolci da bambino con la nonna in Francia, ma l’interesse verso la pasticceria si è concretizzato dopo l’acquisto di una nuova casa e di una planetaria.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 5 ottobre 2023, che ha visto l’eliminazione di Daniela. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.