Bake Off 2023 dell’8 dicembre: nessun eliminato (foto e streaming)

La semifinale di Bake Off Italia 2023 di stasera, 8 dicembre, non ha avuto alcuna eliminazione. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 4 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore la Perfezione.

Nella prova creativa i pasticceri hanno dovuto reinterpretare la mitica Torta Setteveli, una torta moderna, a strati, vincitrice di premi prestigiosi. Risultati molto buoni per i concorrenti.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati nella difficilissima Sugar Dome, una torta leggerissima, ricoperta da una cupola di zucchero che custodisce una peonia in pasta di zucchero. Quarto posto per Tommaso; terzo posto per Gabriele, secondo posto per Roberta e prima posizione per Fabio.

Per la prova sorpresa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare una Torta Portafortuna, ossia una torta iperrealistica che riproducesse alla perfezione il proprio portafortuna, in scala ovviamente. Una buona prova per tutti.

Grembiule blu per Fabio e Gabriele, che sono stati lasciati però per ultimi, facendo credere loro che erano potenziali eliminati. Non c’è invece stata alcuna eliminazione e tutti e quattro i concorrenti si possono giocare la finale della settimana prossima.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 8 dicembre 2023, che non ha avuto nessuna eliminazione. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.