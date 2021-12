Bake Off 10 dicembre 2021: nessun eliminato! (gallery)

Nella puntata 15 di Bake Off Italia 2021 di stasera, 10 dicembre – la semifinale -, tutti i concorrenti sono passati in finale, anche se due si dovranno sfidare a duello. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 4 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti.

Per la prova creativa è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Pon Pon Cake, una torta a cupola con doppia farcitura e ricoperta da marshmallow. Una torta allegra e solitamente colorata, ma non certo facile. Roberto, grembiule blu della settimana scorsa, ha potuto far preparare un passaggio direttamente ai giudici. Un aiuto davvero valido! Tempo per questa preparazione: 140 minuti. Gli errori non sono mancati, per qualcuno estetici, per qualcun altro di “composizione”, ma in generale i risultati sono stati discreti. Migliore della prova è stata Daniela, che ha avuto un vantaggio per la prova tecnica.

Per la prova tecnica, i concorrenti hanno dovuto preparare la torta Toscana tra le nuvole di Damiano, una torta che ricordava l’infanzia del pasticcere, un mix tra torta della nonna e budino di riso, adagiata sopra ad una “nuvola” di zucchero. Ad ogni concorrente mancava un passaggio della ricetta, tranne a Daniela. Ultimo posto per Peperita – che non l’ha presa benissimo -, terzo posto per Lola, secondo per Daniela, primo posto per Roberto! Roberto si aggiudica il primo pass per la finale!!!

Infine, per la prova a sorpresa, è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Baked Alaska, un dolce con all’interno un dolce di gelato o semifreddo, ricoperto di meringa all’italiana flambata…e zucchero filato. Pur con qualche piccola imprecisione, tutte e tre le aspiranti pasticcere hanno fatto un bel lavoro. Il secondo biglietto per la finale va a Daniela! A Lola e Peperita è stata data una notizia buona da una parte, meno buona dall’altra: entrambe andranno in finale, ma ad inizio puntata si dovranno sfidare a duello e una delle due dovrà lasciare subito la finale.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 10 dicembre 2021. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.