Bake Off 2023 del 15 dicembre: vince Gabriele! (foto e streaming)

La finale di Bake Off Italia 2023 di stasera, 15 dicembre, ha decretato che il vincitore è Gabriele. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 4 aspiranti pasticceri arrivati alla finalissima si sono scontrati in tre prove ad eliminazione diretta. Nella prova creativa i pasticceri hanno dovuto reinterpretare la torta che hanno presentato nella prima puntata, ossia la Torta Sogno in un dolce. Una versione deluxe di un loro dolce. L’evoluzione dei pasticceri si è notata chiaramente nei risultati dei loro dolci. Purtroppo il dolce meno riuscito è stato quello di Roberta, che ha quindi dovuto abbandonare il tendone.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati in un dolce completamente nuovo inventato dai giudici: una Torta Walk of Fame, una torta moderna con croccantino al pistacchio, mousse limone, arancia e miele e con inserti e glassa effetto marmo. Ospite della prova è stata la comica Valeria Graci. Molto bravi i tre pasticceri, salvo qualche piccola imperfezione. Primo posto per Fabio, secondo posto per Gabriele. L’eliminato è Tommaso (a sorpresa), che comunque si aggiudica una bellissima terza posizione in questa edizione del programma.

Per la prova finale, ai due finalisti, Fabio e Gabriele, è stato chiesto di preparare una Torta da Gran Galà, una torta con almeno due piani, con la massima libertà nella scelta della tipologia di torta. Pochi i difetti delle due torte. Davvero bravi i due finalisti assoluti, anche se il vincitore di Bake Off Italia 2023 è Gabriele! Secondo posto quindi per Fabio.

Gabriele ha 22 anni, vive a Lucca ed è uno studente di Ingegneria biomedica all’Università di Pisa. Grande appassionato di matematica, ama la fotografia. Si è avvicinato al mondo della cucina grazie alle donne di casa e la pasticceria è stata per lui la salvezza durante il periodo di lockdown. Vorrebbe diventare un pastry influencer.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 15 dicembre 2023, che ha visto la vittoria di Gabriele. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.