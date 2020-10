Bake Off 2020 del 2 ottobre: eliminate Elisabetta e Valeria (video e streaming)

La quinta puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 2 ottobre, ha visto l’eliminazione di Elisabetta e Valeria. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta senza Csaba dalla Zorza, mentre Clelia d’Onofrio è apparsa in una clip registrata. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata era “Il doppio”.

I 14 concorrenti sono stati divisi come al solito in batterie, per affrontare così diverse prove. La prima batteria ha dovuto preparare una Torta 2 in 1, ossia formata da 2 dolci classici – e ben riconoscibili – mischiati in modo sapiente, senza sembrare “Frankenstein”. Non certo una prova facile. Molto gettonato il tiramisù mischiato ad altre preparazioni, con qualche risultato discreto e qualche disastro. Elena, Elisabetta e Arturo hanno avuto il grembiule rosso e sono finiti quindi a rischio eliminazione.

La seconda batteria ha dovuto preparare invece una “Torta 1 in 2”, ossia due versioni della stessa torta, una dolce e una salata. La prova obiettivamente era più facile della precedente, infatti sono stati tanti i risultati notevoli. Philippe e Valeria si sono meritati il grembiule rosso e si sono dovuti sfidare in un’ulteriore prova per rimanere nel programma.

I cinque concorrenti col grembiule rosso si sono giocati la permanenza nel programma con la prova salvezza, una prova tecnica piena di sorprese. I concorrenti hanno dovuto preparare due Tarte au citron meringuée – una frolla con crema al limone e meringa -, una nella versione di Knam, un’altra nella versione di Damiano. Due risultati estetici molto diversi, anche se, per facilitare i concorrenti, alcune preparazioni dei due dolci erano comuni. Una prova tecnica di indubbia difficoltà. Primo posto per Elena, secondo per Arturo. Peggiori della prova e quindi eliminate sono state Elisabetta e Valeria.

Elisabetta, 59 anni, di Milano, lavora come impiegata bancaria. Ma oltre a quello della pasticceria ha molti altri interessi: le piace cantare e ama moltissimo la musica. Le piacerebbe aprire una sua pasticceria in stile shabby chic. Valeria, 38 anni, di Palermo, è una cantante lirica. Tra tour e spettacoli, Valeria vive con le sue due figlie e con il marito, un pianista e insegnante di musica. Le piace creare dolci particolari e belli da vedere e si è costruita un piccolo laboratorio casalingo che chiama la sua “stanza magica”.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 2 ottobre 2020, con l’eliminazione di Valeria ed Elisabetta. A seguire il video in streaming della puntata intera.