Bake Off 2020 dell’11 settembre: eliminata Alessia (video e streaming)

La puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 11 settembre, ha visto l’eliminazione di Alessia. A giudicare la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con l’aggiunta come la scorsa puntata della new-entry Csaba dalla Zorza. Assente invece Clelia d’Onofrio (apparsa solamente con una clip registrata). Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Il tema della puntata è stato “I peccati di gola“.

I 16 concorrenti sono stati divisi in batterie anche questa settimana, per affrontare così diverse prove tecniche. La prima batteria ha dovuto preparare una Torta Soleil, una delle opere d’arte di Knam: un pan di spagna duchesse con bagna al lampone e distillato Kirsch, crema, mousse al lampone e lamponi freschi, panna, decorata infine con meringa. Salvi Sara, Gino, Giovanni, Philippe, Monia.

La seconda batteria ha dovuto replicare una creazione di Damiano, la Torta crème de la crème, una frolla montata alla mandorla, con crema pasticcera cotta al forno alla mandorla, al suo interno crema pasticcera alla vaniglia e una crema pasticcera al mascarpone montata per la decorazione superiore. Salvi Matteo, Elena, Fedele, Arturo.

I sei concorrenti col grembiule rosso si sono giocati la permanenza nel programma con la prova salvezza. Questa volta è toccato a Csaba presentare il suo “peccato di gola”: dei tartufini (o praline). I concorrenti potevano scegliere se rifare la stessa ricetta di Csaba, o se utilizzare una propria ricetta. L’importante era prepararne almeno 50. Durante la prova però Csaba – che aveva premesso di essere volubile – ha chiesto di utilizzare le praline come decorazione per una torta al cioccolato. Gli aspiranti pasticceri hanno dovuto quindi accelerare per preparare anche quest’ulteriore dolce. Peggiore della prova e quindi eliminata è stata Alessia.

Alessia, 28 anni, di Padova, è una giovane maestra d’asilo con un amore sfrenato per la pasticceria. Ha inseguito questo lavoro per tutta la vita ma di recente ha realizzato che quello che la fa stare veramente bene è preparare dolci.

