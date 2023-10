Bake Off 2023 del 27 ottobre: Irene eliminata (foto e streaming)

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 27 ottobre, ha visto l’eliminazione di Irene. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 9 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore “i dolci delle feste”.

Nella prova creativa, a tematica carnevalesca, i concorrenti hanno dovuto preparare i classici Fritti di Carnevale: chiacchiere, frittelle (o tortelli) e struffoli. Per l’occasione, gli aspiranti pasticceri hanno lavorato in squadra. Danila, grembiule blu della settimana scorsa, ha potuto scegliere il suo team. Mediamente buoni i risultati dei tre team!

Per la prova tecnica, a tematica pasquale, i concorrenti si sono cimentati con il terribile Uovo di Pasqua al cioccolato fondente temperato, con all’interno una ganache al cioccolato bianco e liquore, decorata “a pulcino” e molto altro. Non solo: ospite nuovamente Fulvio Marino, agli aspiranti pasticceri è stata chiesta anche la preparazione di una Colombina da inserire nell’uovo. Ultimo posto per Roberta; ottavo posto per Danila; settimo posto per Irene. Terzo posto per Tommaso, secondo posto per Tommaso e prima posizione per Davide.

Per la prova sorpresa, a tematica Halloween, è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Torta di Halloween, ossia una torta “da brivido”, con sorprese spaventose e molto altro. Qualche risultato davvero ottimo, qualche altro ha lasciato un po’ perplessi, ma in generale c’è stata una buona fantasia da parte degli aspiranti pasticceri.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Davide, emozionatissimo, molto bravo in tutte le sfide. I tre potenziali eliminati sono stati: Giovanni, Irene e Giovina. L’eliminato della puntata è stato però Irene.

Irene ha 31 anni, vive a Milano ed è una consulente manageriale. È originaria della Tuscia. Ha tre grandi passioni: pasticceria, yoga e lettura. Ha viaggiato molto e parla fluentemente tre lingue. Si dice soddisfatta di quello che ha costruito nella sua vita partendo da zero. È competitiva, diretta, passionale e determinata al punto di eccellere.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 27 ottobre 2023, che ha visto l’eliminazione di Irene. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.