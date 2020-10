Bake Off 2020 del 9 ottobre: eliminato Giovanni (video e streaming)

La sesta puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 9 ottobre, ha visto l’eliminazione dello stiloso Giovanni. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta anche con Csaba dalla Zorza, mentre Clelia d’Onofrio è apparsa solamente in una clip registrata. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata era “Il Sud“.

I 10 concorrenti si sono finalmente scontrati tutti insieme senza più batterie. Nella prima prova, quella creativa, hanno dovuto preparare due piatti tipici del Sud: il Casatiello (piatto salato) e le Zeppole (piatto dolce), ovviamente rivisitati in modo creativo. I pasticceri promossi si sono guadagnati 10 minuti di bonus da utilizzare nella prova successiva. Molti i risultati buoni. Solo Arturo, Elena e Giovanni non hanno ricevuto il bonus.

Nella seconda prova, quella tecnica, si è passati in Sicilia per la Cassata…ma non una qualunque, bensì quella di Damiano, quindi totalmente rivisitata e molto complicata, con stratificazioni diverse e glassatura a specchio. Esteticamente le torte sono state quasi tutte un disastro, come sapore invece buone, ma solamente due somigliavano realmente ad una Cassata. Peggiore della prova Arturo (a cui si era anche rovesciata la torta), poi Alessandra e Giovanni. Terzo posto per Sara, secondo per Philippe e primo per Monia.

Per la terza prova, quella a sorpresa, i concorrenti si sono spostati virtualmente in Puglia per preparare tre dolci tipici: 30 taralli dolci, 10 pasticciotti e 20 cartellate. I primi cinque classificati della prova tecnica hanno avuto un grosso vantaggio, potendone prepararne la metà. I concorrenti hanno potuto avere dei suggerimenti per le preparazioni, ma in pugliese. Grembiule blu a Monia, bravissima in ogni prova della puntata. Peggiore della prova e quindi eliminato è stato Giovanni.

Giovanni, 24enne di Locate Varesino (CO), è un tecnico informatico con un grande amore per la moda e le scarpe. La sua passione per la pasticceria nasce sin dall’infanzia quando, per golosità, si è cimentato nella preparazione di dolci. Pretende molto da se stesso.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 9 ottobre 2020, che ha visto l’eliminazione di Giovanni. A seguire il video in streaming della puntata intera.