Bake Off 2023 del 17 novembre: eliminata Giovina (foto e streaming)

La undicesima puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 10 novembre, ha visto l’eliminazione di Giovina. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 7 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore “la s-confort zone”, con una grossa dose di stress.

Nella prova creativa, i pasticceri si sono trovati di fronte ad un classico della tradizione italiano: la Torta della nonna, ovviamente da reinterpretare…in verticale! Non devono mancare gli ingredienti classici della torta: la pasta frolla, una crema e i pinoli. Molte torte hanno avuto problemi di “verticalità”.

Per la prova tecnica i concorrenti sono stati “trasportati” in Sicilia per la riproposizione della Cassata, l’originale palermitano. Nella ricetta però sono state inserite 3 “fake news” che gli aspiranti pasticceri dovevano riconoscere per non cascarci, sbagliando il risultato. La prova è stata dura e non tutti hanno trovato le “fake news”, anche se i risultati sono stati mediamente buoni. Ultimo posto per Giovina; sesto posto per Fabio; quinto posto per Roberta. Terzo posto per Gabriele, secondo posto per Giovanni e prima posizione per Danila.

Per la prova sorpresa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare una Gigatorta: ciascuno ha dovuto presentare una torta a fetta di torta gigante, da unire poi in un’unica torta, con l’inserimento però di un ingrediente “scomodo” tra peperone, gorgonzola e tartufo nero. Qualche rottura a parte, i risultati hanno mediamente soddisfatto i giudici, ma qualche ingrediente scomodo non si è percepito molto.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Giovanni, molto bravo in tutte le sfide. I tre potenziali eliminati sono stati: Giovina, Gabriele e Roberta. L’eliminato della puntata è stata però Giovina.

Giovina ha 31 anni, vive a Rovereto (Tn) ed è una dipendente pubblica. Nata a Siracusa, si è trasferita a Trento per cercare di emanciparsi e diventare indipendente, e lì ha trovato l’amore. È molto puntigliosa e attenta, soprattutto ai dettagli estetici. Si è appassionata alla pasticceria una decina di anni fa.

