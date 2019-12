Junior Bake Off 20 dicembre 2019: Francesco e Alessandro eliminati (gallery e streaming)

La terza punta di Junior Bake Off Italia 2019 di stasera, 20 dicembre, ha visto l’eliminazione dei piccoli Francesco e Alessandro, due dei protagonisti assoluti di questa edizione. A giudicare è stata la collaudata coppia di giudici formata da Ernst Knam e Damiano Carrara, orfani di Clelia D’Onofrio, ma guidati ancora una volta da Katia Follesa.

I parenti dei bambini hanno raggiunto i piccoli e, dopo aver ascoltato delle belle letterine per Babbo Natale, hanno cucinato con loro. Per la prima prova, quella creativa, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto presentare un dolce al gusto di famiglia. Davvero notevoli i dolci preparati per l’occasione!

Per la seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto preparare dei Gingerbread Cookies, i dolci preferiti di Babbo Natale…con “l’aiuto” di alcuni mini-mini pasticceri, che hanno riferito loro le ricette sentite al telefono. Una prova veramente divertentissima. Peggiore della prova è stata Dea, sesto posto per Alessandro. Primo posto per Simone, secondo per Sofia.

Grembiule verde a Sofia, giudicata la migliore della puntata. Eliminati invece Francesco e Alessandro, che, pur non avendo fatto disastri, sono stati leggermente meno bravi degli altri.

A voi le immagini e lo streaming della puntata di Junior Bake Off Italia di stasera, 20 dicembre 2019, che ha visto l’eliminazione di Francesco e Alessandro.