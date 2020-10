Bake Off 2020 del 23 ottobre: Donato eliminato (video e streaming)

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 23 ottobre, ha visto l’eliminazione del tatuatissimo Donato. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta con Csaba dalla Zorza. Clelia d’Onofrio è spuntata nella prova finale. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata è stata la “regalità”.

Nella prima manche, gli 8 concorrenti rimasti si sono sfidati a “singolar tenzone” su preparazioni “reali”: la Torta Regina Elena (o Torta Tenerina), la Victoria Sponge, la Prinzregententorte e la Shepard’s Pie. Ogni coppia si è sfidata su una delle torte proposte e da ogni duello è uscito un vincitore, che si è guadagnato 10 minuti aggiuntivi per la prova successiva. Il vantaggio è stato ottenuto da: Monia (che ha battuto Matteo), Alessandra (che ha battuto Donato), Maria (che ha battuto Elena) e Philippe (che ha battuto Sara).

Nella seconda prova, quella tecnica, è arrivata in studio Martina Russo, vincitrice di Bake Off 7, che ha mostrato la sua Torta Regina Nonna, una torta con i gusti preferiti di sua nonna (sablé al caramello salato, mousse e molto altro), che i concorrenti hanno dovuto replicare. I 4 vincitori della prova precedente si sono goduti il loro bonus. I risultati sono stati discreti. Peggiore della prova Donato, poi Matteo e Philippe. Terzo posto per Monia, secondo per Elena e primo per Alessandra. I primi quattro concorrenti hanno avuto un vantaggio per la prova successiva.

Per la terza prova, quella a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto preparare una Crown Cake, ossia una torta a forma di corona, con un aspetto regale, per un ospite davvero speciale. Il vantaggio della prova tecnica è stato la possibilità di utilizzare la pasta di zucchero già pronta per la decorazione. L’ospite si è poi rivelato essere l’amatissima Clelia D’Onofrio. Grembiule blu per Alessandra, giudicata migliore della puntata. Peggiore della prova e quindi eliminato è stato Donato.

Donato, 36 anni, di Bologna, è un ragazzo pugliese di Alberobello, ma vive a Bologna da 17 anni. Stanco della solita routine della vita in ufficio, si è reinventato barman. È un grande sportivo, appassionato di fitness e spartan-race. Adora i tatuaggi e fare lunghi viaggi.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 23 ottobre 2020, che ha visto l’eliminazione di Donato. A seguire il video in streaming della puntata intera.