Bake Off 2020 del 30 ottobre: eliminata Alessandra (video e streaming)

La nona puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 30 ottobre, ha visto l’eliminazione della simpatica Alessandra. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta senza la partecipazione di Csaba dalla Zorza, ma con la presenza invece del notissimo chef giapponese Hirohiko Shoda. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata: Dolci segreti.

Nella prima manche, i 7 concorrenti rimasti si sono sfidati su svariati piatti “ripieni”: 2 tipi di Mochi giapponesi e i classici Biscotti della fortuna (che abbiamo scoperto essere di origine giapponese e non cinese). I concorrenti che hanno superato la prova hanno ricevuto 10 minuti aggiuntivi per la prova successiva.

Nella seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto replicare la Torta Pergamena di Damiano, con gelee al mirtillo, bisquit al mirtillo, creme fresh al limone e molto altro, il tutto a cerchi concentrici. E con una difficoltà ulteriore: alcune parti della ricetta erano visibili solamente col calore di una fiamma…che rischiava però di bruciare tutto il foglio. Durante la prova sono successi parecchi “incidenti” che hanno rallentato alcuni aspiranti pasticceri. Peggiore della prova è stata Elena, poi Alessandra, Monia e Matteo. Terzo posto per Philippe, secondo per Maria e primo posto per Sara, che ha preparato una torta quasi perfetta.

Per la terza prova, quella a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto preparare una Fault Line Cake (o Torta Nascosta), un dolce con una parte diversa dalle altre. La prova prevedeva anche una “caccia al tesoro” per degli ingredienti misteriosi da utilizzare obbligatoriamente nella torta. Grembiule blu per Maria, giudicata migliore della puntata. Peggiore della puntata e quindi eliminata è stato Alessandra.

Alessandra, 38 anni di Anzio (RM) è moglie e mamma di due bambine, è soprannominata “Bouganville” dagli amici perché ha sempre la testa fra le nuvole. Ha partecipato a Bake Off Italia per prendersi per la prima volta nella sua vita un momento per se stessa e dimostrare a tutti quello che sa fare.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 30 ottobre 2020, che ha visto l’eliminazione di Alessandra. A seguire il video in streaming della puntata intera.