Bake Off 8 ottobre 2021: eliminato Marco (gallery e streaming)

Nella sesta puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 8 ottobre, abbiamo assistito all’eliminazione di Marco. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 13 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: l’ecologia.

Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare delle Tarte tatin di verdure, torte con pasta brisé che vengono cotte sottosopra e poi capovolte, per un risultato bello e buono e, in questo caso, anche un mix dolce e salato. Patrizia, grembiule blu della settimana scorsa, ha potuto scegliere per prima la verdura da utilizzare (la scelta è andata sui pomodorini), poi ha “passato la palla” ad un altro pasticcere, scegliendo per lui la verdura che avrebbe utilizzato e così via, per una sorta di reazione a catena. Melanzane, zucca, cipollotti, peperoni, carciofi…la prova è risultata più difficile del previsto ed esteticamente le Tarte tatin erano veramente bruttine.

Per la prova tecnica, con ospite Carlotta Perego di Cucina Botanica, è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Panna cotta al caffè vegana, un dolce rigorosamente senza derivati animali, con svariate preparazioni tra cui una base con frutta a guscio. Immancabile il “passaggio misterioso”, per mettere in difficoltà i concorrenti. Ultimo posto per Marco, penultimo per Gerardo, terzultimo per Patrizia. Terzo posto invece per Simone, secondo per Enrico e primo posto per Lola, che ha raggiunto quasi la perfezione.

Infine, per la prova a sorpresa, è stato chiesto di preparare una Torta green, ossia una torta classica, ma rivisitata nelle toni del verde e con coloranti naturali. Come esempio è stata portata una splendida Rainbow Cake con l’interno sfumato in verde. Risultati mediamente molto buoni, anche se qualche concorrente solitamente bravo è incappato in errori sciocchi. Grembiule blu per Simone, che oggi è risultato sempre tra i migliori. Peggiore della puntata e quindi eliminato è stato invece il giovane Marco.

Marco, 26 anni, di Genova, è uno studente di scienze motorie e un ex agonista di canottaggio. Ha dovuto interrompere la sua promettente carriera per un infortunio e, costretto a casa, ha trovato nella passione per i dolci la forza per rimettersi in gioco. Nella vita si definisce un “elefante in cristalleria”, ma la pasticceria gli permette di essere ordinato, anche se solo apparentemente.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 8 ottobre 2021, con l’eliminazione di Marco. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.