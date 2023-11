Bake Off 2023 del 24 novembre: eliminato Giovanni (foto e streaming)

La puntata 12 di Bake Off Italia 2023 di stasera, 24 novembre, ha visto l’eliminazione di Giovanni. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 6 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore il relax.

Nella prova creativa, ospite il re dei lievitati Fulvio Marino, i pasticceri hanno dovuto preparare un Calzone, con impasto e farcitura a scelta, però cercando di osare il più possibile e con accompagnamento di una salsina. Non tutti i risultati hanno soddisfatto in pieno i giudici, ma mediamente ci sono stati dei buoni calzoni.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con i Macaron, ma non il macaron classico: un macaron gigante che simulasse un cheeseburger, aromatizzato al cacao e semi di sesamo, con burger che simulano la carne, lattuga fatta di cioccolato bianco colorato e molto altro. Una prova davvero insidiosa, ma con risultati estetici più che soddisfacenti. Ultimo posto per Giovanni; quinto posto per Danila; quarto posto per Fabio; terzo posto per Roberta, secondo posto per Tommaso e prima posizione per Gabriele.

Per la prova sorpresa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare una Gravity Cake, una torta che sfida la legge della gravità e che ha uno scenografico effetto cascata. Molti problemi nella composizione e qualche risultato che non ha convinto i giudici.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Gabriele, molto bravo in tutte le sfide. I due potenziali eliminati sono stati: Danila e Giovanni. L’eliminato della puntata è stata però Giovanni.

Giovanni ha 29 anni, vive a Milano ed è un impiegato di un’azienda diagnostica. Ha origini napoletane. Ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza non facile a causa dei problemi economici che la famiglia ha dovuto affrontare.

Allegro, simpatico e gentile, in passato preferiva mostrarsi duro e irascibile, ma oggi sta imparando a far emergere la sua emotività. La pasticceria per lui è stata fondamentale: prima come terapia per staccare, oggi come orizzonte di realizzazione personale e lavorativa.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 24 novembre 2023, che ha visto l’eliminazione di Giovina. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.