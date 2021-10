Bake Off 29 ottobre 2021: nessun eliminato (gallery)

Nella nona puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 29 ottobre, non abbiamo assistito ad alcuna eliminazione. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 10 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: Dolci divini.

Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare Torta Settimo Cielo, ossia una Torta Paradiso a sette piani. Come se non bastasse, ogni piano deve avere una farcitura diversa. Il tutto in 140 minuti. Esteticamente non ci sono stati risultati particolarmente esaltanti, ma qualcuno ha realizzato una torta con un ottimo sapore. Roberto purtroppo ha subito il crollo della torta, rimanendo con soli tre piani.

Per la prova tecnica, trasferiti in Trentino, nella meravigliosa cornice di Castel Thun, i concorrenti hanno dovuto preparare la Torta di mele renette di Damiano, una rivisitazione in chiave moderna della torta di mele che gli preparava la nonna, decorata con delle sfere di mele renette. 120 minuti di tempo per questa preparazione che ha messo in crisi molti concorrenti. Purtroppo durante la prova Patrizia non si è sentita bene e si è dovuta fermare. Esteticamente i risultati sono stati abbastanza buoni, ma al palato molte torte non si sono avvicinate. Ultimo posto per Daniela, penultimo per Lola, terzultimo per Gerardo. Terzo posto invece per Peperita, secondo per Natascia e primo posto per Enrico, con una torta davvero ben eseguita.

Infine, per la prova a sorpresa, rientrati nel tendone, i giudici si sono trasformati in Divinità greche e ognuno ha fatto una richiesta: un Dolce al miele, un Dolce allo yogurt greco da gustare al cucchiaio e una Torta all’uva. I concorrenti hanno cucinato in coppia, con accoppiamenti scelti in base alla sorte. Sembrava un aiuto, ma invece gli aspiranti pasticceri hanno dovuto lavorare a staffetta, con il cambio ogni 30 minuti. Grembiule blu per Peperita, che oggi ha sempre dato il massimo. Peggiore della puntata e quindi eliminato è stato invece…nessuno.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 29 ottobre 2021, senza eliminazioni. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.