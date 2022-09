Bake Off 2022 del 30 settembre: Maria eliminata (foto e streaming)

La quinta puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 30 settembre, ha visto l’eliminazione di Maria. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 12 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato il cioccolato, tanto caro a Ernst Knam.

Nella prova creativa, con Stefano assente a causa di un piccolo problema di salute, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto reinterpretare un grande classico: la Torta Pere e Cioccolato. Il tutto in 100 minuti. Sebbene la prova avesse entusiasmato i concorrenti e molti avessero deciso di dare il massimo, anche “osando”, qualche piccolo pasticcio non è mancato. In generale comunque una buona prova.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un classico tedesco: la Foresta Nera nella sua ricetta classica, con pan di spagna al cacao, panna montata, amarene, scaglie di cioccolato e bagna al kirsch. I risultati sono stati piuttosto buoni! Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Maria, al penultimo Paola. Terzo posto per Leo, secondo posto per Alessio e primo posto per Chiara, che si è avvicinata moltissimo all’originale.

Per la prova sorpresa, ospiti le due vecchie conoscenze Daniela (vincitrice della scorsa edizione) e Giuseppe (vincitore di Bake Off Uk 2021), è stato chiesto di preparare una Scatola di cioccolatini, con cioccolatini di tre diversi tipi…e anche la scatola commestibile (quest’ultima non necessariamente di cioccolato).

Grembiule blu per Alessio, che stasera, tra bravura e un pizzico di fortuna, era particolarmente in forma. Maria, Gianbattista e Paola sono i tre potenziali eliminati. L’eliminato ufficiale della puntata è Maria!

Maria, 55enne di Genova, è una casalinga e vive con la sua famiglia: il loro motto è “se siamo noi 4 è tutto perfetto”. Le sue origini calabre la portano a parlare a voce alta, gesticolare e cucinare tanto: sin dalla prima colazione è tutto fatto a mano da lei. La pasticceria per Maria è casa e amore da condividere con famigliari e amici.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 30 settembre 2022, con l’eliminazione di Maria. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.