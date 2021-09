Bake Off 2021 del 10 settembre: Gloria B. eliminata (foto e streaming)

La seconda puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 10 settembre, ha visto l’eliminazione della giovane Gloria B.. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Anche in questa puntata i 19 aspiranti pasticceri rimasti si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata proprio per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa all’esterno, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare un dolce XXL, ossia una versione extra-large di dolcetti classici. I pasticceri che hanno convinto i giudici sulla loro preparazione, hanno potuto andare direttamente alla prossima puntata. I risultati sono andati dal disastroso all’eccellente, ma tutto sommato in tanti hanno guadagnato la stella del passaggio di puntata, ben 8.

Per la prova tecnica, raggiunto il tendone, i concorrenti si sono cimentati in nella Torta Dobos di Damiano, la rivisitazione di una classica torta ungherese a strati. Anche stavolta c’è stata una difficoltà aggiunta: l’assenza del tempo di cottura del bisquit, che ha messo in crisi parecchi pasticceri. I risultati comunque potevano essere peggiori di quanto abbiamo visto. Ultimo posto per Gloria B., terzo posto per Natascia, secondo posto per Peperita, primo posto per Roberto. La prova ha assegnato ben 5 stelle che hanno permesso di passare alla prossima puntata.

Infine, per la prova a sorpresa, o prova salvezza, è stato chiesto di preparare una crostata XXL, lunga 2 metri e larga circa 20 cm. Preparare svariate teglie di frolla e unirle per arrivare alla lunghezza richiesta è stato tutt’altro che una passeggiata. Qualcuno è riuscito a portare a termine la prova, qualcun altro ha dovuto rinunciare a qualche centimetro e, soprattutto, all’estetica. Peggiore della puntata e quindi eliminata è stata Gloria B.

Gloria B., 18 anni, di San Michele al Tagliamento (VE) è una studentessa. E’ cresciuta con uno scopo ben preciso: realizzare dolci. La pasticceria è il suo sogno e ha voluto partecipare a Bake off per dimostrare ai genitori che la sua è una passione reale. Ha fatto nuoto a livello agonistico e ammette di essere molto competitiva.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 10 settembre 2021, con l’eliminazione di Gloria B.. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.