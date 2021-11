Bake Off 19 novembre 2021: eliminata Gloria (gallery)

Nella dodicesima puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 19 novembre, abbiamo assistito all’eliminazione di Gloria. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata come sempre è Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 7 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: la musica.

Per la prova creativa, che ha avuto come ospite Csaba Della Zorza, agli aspiranti pasticcieri è stato chiesto di rivisitare la Mozart Torte, ispirata ai celeberrimi cioccolatini sferici di marzapane, ricoperti di cioccolata. La torta proposta da Csaba consisteva in una stratificazione di pan di spagna al cioccolato, con creme e strati sottili di marzapane. Ingredienti obbligatori quindi gianduia, pistacchio e marzapane. Non tutte le torte hanno convinto i giudici, anche se esteticamente erano tutte abbastanza belle.

Per la prova tecnica, ospite il maestro pasticcere Armando Lombardi, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta Sweet Rossini, un “dolce da viaggio” con mandarino, cardamomo, caffè, macarones e un sacco di preparazioni insidiose. Purtroppo per complicare la vita ai complimenti hanno tolto la grammatura dello zucchero! I disguidi non sono mancati. Ultimo posto per Gloria, penultimo per Enrico, terzultimo per Peperita. Al primo posto invece si è piazzata Daniela, secondo posto per Simone.

Infine, per la prova a sorpresa, ospite Orietta Berti e una delle sue celebre bambole, che da sempre colleziona, i concorrenti hanno dovuto preparare una Doll Cake, un dolce che solitamente prevede la presenza di una bambola vera e di un “vestito” di torta ricoperta di pasta di zucchero. Tra bellissime principesse e bambole inquietanti degne del peggiore film horror, il grembiule blu è andato a Daniela. Peggiore della puntata e quindi eliminata invece è stata invece Gloria.

Gloria P., 41 anni, di Roma, client advisor, è una mamma single di due bimbe, che sognava di diventare una restauratrice. Nel periodo delle due gravidanze ha scoperto la pasticceria e soprattutto la pasta di zucchero. Per lei la decorazione dei dolci è fondamentale. Il suo scopo è convincere Knam ad aprire una pasticceria insieme a lei a Roma.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 19 novembre 2021, che ha visto l’eliminazione di. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.