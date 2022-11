Bake Off 2022 del 4 novembre: eliminato Riccardo (foto e streaming)

La decima puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 4 novembre, ha visto l’eliminazione di Riccardo. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

Gli 8 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato l’Amore.

Nella prova creativa gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare i Baci, il dolce che rappresenta l’amore per antonomasia, di tre tipologie diverse (di Dama, di Alassio e Panteschi), 8 per ogni tipo. Il tempo a loro disposizione è stato di 120 minuti. Qualche ottimo risultato, ma anche qualche piccolo disastro.

Per la prova tecnica, con ospite Monia Di Liello di Big Mama, i concorrenti hanno dovuto preparare un dolce francese, la Paris-Brest, un impasto di pasta choux a forma di ruota, con un ripieno con un impasto di crema e burro montato ad arte. Risultati estetici molto altalenanti…e anche cotture sbagliate. Riccardo durante la prova ha avuto una crisi e voleva abbandonare il gioco. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Riccardo, al penultimo Mukesh. Terzo posto per Alessio, secondo posto per Margherita e primo posto per Ginevra, con un dolce ben riuscito (uno dei pochi).

Per la prova sorpresa, assente Damiano Carrara (era il giorno del suo matrimonio!), ma presenti le “persone speciali” dei concorrenti, che hanno fatto da aiuto-pasticcere, è stato chiesto di preparare una Naked Cake a forma di cuore, con almeno tre strati e due cuori.

Grembiule blu per Ginevra, che se lo aggiudica per la prima volta. Riccardo, Mukesh e Chiara sono i tre potenziali eliminati: a dover lasciare il tendone di Bake Off è Riccardo, che purtroppo stasera non è riuscito a dare il meglio.

Riccardo, 32enne di Villanova del Sillaro (LO), è un preparatore chimico farmaceutico, una professione che gli piace, ma che non lo rende felice come preparare dolci. Il suo sogno è quello di aprire una pasticceria di lusso con la madre, con cui ha un rapporto molto stretto. La pasticceria per lui è casa, perché è un progetto che ha in comune con sua mamma.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 4 novembre 2022, che ha visto l’eliminazione di Riccardo. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.