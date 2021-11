Bake Off 26 novembre 2021: eliminato Enrico (gallery)

Nella tredicesima puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 26 novembre, abbiamo assistito all’eliminazione di Enrico. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata è Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 6 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: le eccellenze italiane.

Per la prova creativa, che per la prima volta si è svolta in esterna, nella meravigliosa location di Portofino, è stato chiesto ai concorrenti di preparare un elegante vassoio di stuzzichini da aperitivo che contenesse: una focaccia, dei grissini e un finger food che esalti il basilico. Il tutto in 120 minuti. Ospite lo chef Roberto Villa. La prova non era particolarmente difficile e a qualcuno è riuscita molto bene.

Per la prova tecnica, i concorrenti hanno dovuto preparare il Tiramisù, uno dei dolci più copiati al mondo, ma in due versioni…anzi tre! La versione “Pollock” di Damiano, con bagna al cardamomo e svariate mousse e la versione “cornice” di Knam. Le due versioni vanno poi combinate insieme per un incastro perfetto. Il tutto in 180 minuti. Daniela, grembiule blu della scorsa settimana, ha potuto sapere in anteprima le misure delle due versioni, mentre Peperita purtroppo era assente per indisposizione. La prova era davvero difficile e non c’è stato un pasticcere che non abbia avuto difficoltà. Ultimo posto per Lola, penultimo per Enrico, terzultimo per Simone. Secondo posto per Daniela, primo posto per Roberto!

Infine, per la prova a sorpresa, rientrata anche Peperita, i concorrenti hanno dovuto preparare una Bazooka Cake, una torta che va per la maggiore in Australia: un insieme di tanti cannoli classici racchiusi in un cannolo gigante, solitamente abbellito da un nastrino. Solamente 100 minuti a disposizione dei concorrenti. Un paio di concorrenti purtroppo hanno subìto la rottura del cannolo gigante. Il grembiule blu è andato a Daniela, per la terza volta. Peggiore della puntata e quindi eliminato invece è stato Enrico, che ha commesso qualche errore di troppo.

Enrico, 38 anni, di Paderno Dugnano (MI), lavora come fabbro e operaio metalmeccanico, ma è pronto a cambiare vita. Anche se sembra lontano dal mondo della pasticceria, appena ha un minuto libero ama stare in cucina e mettere le mani in pasta. È un grande appassionato di fitness e sta per diventare papà.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 26 novembre 2021, che ha visto l’eliminazione di Enrico. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.