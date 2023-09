Bake Off 2023 dell’8 settembre: Riky eliminato (foto e streaming)

La prima puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 8 settembre, ha visto l’eliminazione di Riccardo, detto Riky. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. Filo conduttore di questa edizione: il sogno.

I 16 aspiranti pasticceri di questa 11esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, per farsi conoscere dai giudici, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la Torta che fa sognare, ossia quella che funziona sempre, il classico che portano a tutte le feste consapevoli di non sbagliare. 120 minuti per questa preparazione. A fronte di qualche buon risultato, tanti concorrenti hanno avuto problematiche, tra cotture, assemblaggi strampalati e dimenticanze.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un classico della tradizione di Bake Off, un incubo per tutti: il Croquembouche. Ultimo posto a parimerito per Giovanni e Karina, che hanno sbagliato il dolce; quattordicesimo posto per Riccardo. Terzo posto per Maurizio, secondo posto per Gabriele e prima posizione per Tommaso.

Per la prova sorpresa, è stato chiesto di preparare una Torta-sogno, ossia una torta che racconti cosa i concorrenti sognano di ottenere dalla vita. C’è chi si è sbizzarrito, chi invece ha avuto parecchie difficoltà

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Gabriele, molto bravo in tutte le sfide. Karina, Riky ed Eleonora sono i tre potenziali eliminati. Peggiore della puntata, quindi eliminato, è stato Riky.

Riccardo – Riky – ha 27 anni, viene da Pescantina (Vr) ed è un operatore di sintesi. Lavora da sette anni come perito chimico, ma sogna di aprire una pasticceria nel suo paese per diventare un punto di riferimento nella sua zona. Amante dello sport e single non per scelta, usa i dolci anche per fare colpo sulle ragazze.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 8 settembre 2023, che ha visto l’eliminazione di Riccardo. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.