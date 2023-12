Bake Off 2023 dell’1 dicembre: eliminata Danila (foto e streaming)

Seguici su Whatsapp - Telegram

La puntata 13 di Bake Off Italia 2023 di stasera, 1 dicembre, ha visto l’eliminazione di Danila. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 5 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore le Capitali europee.

Nella prova creativa i pasticceri hanno dovuto reinterpretare i più famosi Street food dolci d’Europa, dai waffles, agli scones, passando per churros, krapfen e pasteis de nata. Ad ogni concorrente è stato assegnato un diverso dolce: la decisione è partita da Gabriele, grembiule blu della scorsa settimana, da cui si è sviluppata una reazione a catena. Non tutti i risultati sono stati all’altezza delle aspettative.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati nella celeberrima Sacher Torte, però in una versione moderna, “naked”, quindi tutta a vista, con tutti gli errori visibili. Esteticamente ci sono stati degli ottimi risultati, ma i difetti nella stratificazione sono stati parecchi. Ultimo posto per Danila; quarto posto per Roberta; terzo posto per Fabio, secondo posto per Gabriele e prima posizione per Tommaso.

Per la prova sorpresa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di catapultarsi a Parigi per edificare una Religieuse all’ancienne, una torta formata da tante eclair, con un’altezza minima di 40 centimetri. Questa prova ha messo davvero in difficoltà i concorrenti.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Tommaso, bravissimo in tutte le sfide. I due potenziali eliminati sono stati: Danila e Roberta. L’eliminato della puntata è stata però Danila.

Daniela ha 52 anni, viene da Genova ed è una bancaria. È una donna schietta, autoironica, vivace, indipendente e single per scelta perché contraria al matrimonio. Ha iniziato a cucinare all’età di 35 anni e da allora non si è più fermata. Nel suo futuro sogna di fare la pasticcera a domicilio o avere un catering tutto suo.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 1 dicembre 2023, che ha visto l’eliminazione di Daniela. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.