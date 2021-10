Bake Off 2021 del 1 ottobre: Naney eliminata (gallery e streaming)

Nella quinta puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 1 ottobre, abbiamo assistito all’eliminazione della simpatica e brava Naney. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 14 aspiranti pasticceri sopravvissuti alla “decimazione” della scorsa settimana, si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: il cioccolato.

Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di rivisitare un grande classico di Knam: la torta Tris, la sua inconfondibile torta a tre strati fatti con diversi tipo di cioccolato. Nonostante ci sia stato anche qualche errorino – dovuto all’abbattitura, soprattutto – e qualche concorrente non abbia voluto rischiare troppo, i risultati sono stati mediamente molto buoni e hanno soddisfatto i giudici.

Per la prova tecnica, che si è svolta in trasferta in quel di Perugia, “capitale” del cioccolato, è stato chiesto ai concorrenti di preparare la Ciaramicola, un dolce tipico perugino, una ciambella ricoperta di meringa…ma in una versione al cioccolato appositamente ideata da Knam. Immancabile il “passaggio misterioso”, per mettere in difficoltà i concorrenti. Ospite della puntata: Alberto Farinelli, maestro cioccolatiere. Ultimo posto per Marco, penultimo per Gloria, terzo per Daniela, secondo per Simone e primo posto per Patrizia, che ha raggiunto davvero un ottimo risultato.

Infine, per la prova a sorpresa, è stato chiesto di preparare tre tipi diversi di Torta su stecco, ossia dei dolcetti che, nella forma, avessero le sembianze dei gelati, ma all’assaggio si rivelassero torte vere e proprie. Tanti i risultati positivi, a conferma della crescita dei concorrenti puntata dopo puntata. Grembiule blu per Patrizia, bravissima in tutte e tre le prove. Peggiore della puntata e quindi eliminata è stata invece, inaspettatamente, Naney.

Naney, 52 anni, di Gradisca D’Isonzo (GO) e argentina di origini, si è trasferita in Italia per amore. Cucina per il piacere di regalare una gioia agli altri e usa molto i social per mostrare i suoi dolci e per condividere le sue ricette, sia in italiano, che in spagnolo. Ama cambiare spesso look ed è appassionata di cucito e di balli argentini.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 1 ottobre 2021, con l’eliminazione di Naney. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.