Bake Off 2021 del 3 settembre: Rosanna si ritira (foto e streaming)

La prima puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 3 settembre, ha visto il ritiro di Rosanna. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Per questa prima puntata il meccanismo è tornato alle origini. I 20 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata proprio per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, per farsi conoscere dai giudici, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare il dolce tipico della propria zona di provenienza. E dato che i concorrenti provengono da ogni parte d’Italia (con qualche origine straniera), si sono visti dolci davvero di tutti i tipi, dagli struffoli fritti, alla sacripantina, passando per la frolla rustica e il pasticciotto, fino alla torta di melanzane fritte. I pasticceri che hanno convinto i giudici, hanno potuto andare direttamente alla prossima puntata. Tanti purtroppo i disastri, tra abbattitori che non hanno abbattuto a dovere, torte non cotte…e torte cadute nell’estrazione dal forno. I giudici comunque sono stati clementi e ben 9 pasticceri hanno ottenuto la spilla per passare il turno.

Per la prova tecnica, raggiunto il tendone, gli 11 concorrenti si sono cimentati in una particolare proposta derivante dalla tradizione italiana: la Torta Grande Italia di Knam, una torta a strati glassata a forma di stivale, con varie creme e preparazioni. E con una difficoltà ulteriore: la dose di zafferano mancante. La glassatura è riuscita a pochi e solamente tre hanno meritato la spilla per andare alla prossima puntata, gli altri invece sono finiti alla prova salvezza. Ultimo posto per Naney, primo posto per il giovane Simone.

Infine, per la prova a sorpresa, o prova salvezza, è stato chiesto di ricreare una personale versione della “depandance” che Clelia ha messo nel giardino di Villa Borromeo d’Adda. Una casetta in 3D quindi, da fare con frolla, cioccolato o qualsiasi cosa i concorrenti preferiscano. Sebbene la sua casetta fosse stata promossa, Rosanna ha chiesto di poter parlare prima della fine della puntata ed ha comunicato che, a causa di problemi familiari, è costretta a ritirarsi. I tre potenziali eliminati hanno quindi potuto tirare un sospiro di sollievo e saranno presenti nella prossima puntata

Rosanna, 58 anni, di Siracusa (SR), ex preside ora in pensione, ha vissuto per diversi anni in Scozia per insegnare italiano e i suoi dolci sono un mix delle sue origini siciliane e della sua anima scozzese. Si occupa di clown terapia negli ospedali e sta scrivendo un libro su un’esperienza che l’ha segnata nel profondo. Non mangia il cioccolato, ma non vuole che Knam lo scopra.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 3 settembre 2021, con il ritiro di Rosanna. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.