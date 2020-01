Cake Star 2020 su Real Time: prima puntata a Riccione

Cake star – Pasticcerie in sfida è il programma tv che mette in scena un vero e proprio campionato di pasticcerie italiane, con sfide suddivise per città un po’ nello stile del suo cugino “Quattro ristoranti”. I conduttori di Cake Star sono Katia Follesa e Damiano Carrara. Nel 2018 è andata in onda la prima stagione, suddivisa in otto puntate. L’1 febbraio 2019 la seconda stagione di 12 puntate, mentre il 24 gennaio 2020 parte la terza stagione, sempre con gli stessi conduttori.

Cake Star – Orari e Canale

Cake Star va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il venerdì sera dalle ore 21,10 alle 22,30 in prima tv con una puntata della durata di circa 60 minuti con replica al sabato alle 19,45.

Cake Star – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda, con tanto di descrizione in nota delle pasticcerie che sono andate in sfida. Ecco di seguito le seguenti sfide che potete rivedere in video streaming (cliccando sul link trovate il nostro racconto e l’esito della gara):

Stagione 1/2018

2 febbraio 2018 Torino

9 febbraio 2018 Lucca

16 febbraio 2018 Bari

23 febbraio 2018 Catania

2 marzo 2018 Bologna

9 marzo 2018 Verona

16 marzo 2018 Cagliari

23 marzo 2018 Napoli

Stagione 2/2019

1 febbraio 2019 Versilia

8 febbraio 2019 Lecce

15 febbraio 2019 Genova

22 febbraio 2019 Bergamo

1 marzo 2019 Firenze

8 marzo 2019 Trieste

15 marzo 2019 Siracusa

22 marzo 2019 Modena

29 marzo 2019 Perugia

5 aprile 2019 Padova

12 aprile 2019 Salerno

19 aprile 2019 Roma

Stagione 3/2020

24 gennaio 2020 Riccione

Cake Star – Katia Follesa

Katia Follesa è il nome d’arte di Katiuscia Follesa, nata a Giussano, il 12 gennaio 1976). Ha debuttato da comica nel duo Katia e Valeria (Graci) con la quale ha avuto un notevole successo in trasmissioni di punta del genere come Zelig e Colorado cafè. In tv ha poi condotto Junior Bake Off Italia e su Itali1, 90 Special con NIcola Savino.

Cake Star – Damiano Carrara

Damiano Carrara è un maestro pasticcere che ha ottenuto un grandissimo successo in America. Chiamato dall’edizione 2017 alla conduzione di Bake Off come terzo giudice, è diventato un volto di Real Time passando poi a Cake Star. Toscano di nascita, ha una simpatia naturale come marchio di fabbrica.