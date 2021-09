Bake Off 2021 del 24 settembre: eliminati Lora, Pancrazia e Giuseppe (gallery e streaming)

Nella quarta puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 24 settembre, abbiamo assistito all’eliminazione di ben tre concorrenti: Giuseppe, Pancrazia e Lora. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). La puntata era stata annunciata come “infernale”, e così è stato.

I 17 concorrenti sono stati divisi in 3 “gironi” per delle prove salvezze, ognuna delle quali prevedeva un eliminato. Nel primo girone da 6 aspiranti pasticceri, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta scacciaguai, contenente tre ingredienti che solitamente portano bene: sale, peperoncino e aglio nero fermentato, sicuramente non facili da bilanciare. I concorrenti si sono trovati in grossa difficoltà, ma qualcuno è riuscito a presentare un buon dolce. Il peggiore della prova è stato Giuseppe, 69enne di Reggio Emilia (ma nato in Sicilia), che è stato quindi eliminato.

Nel secondo girone, i 6 aspiranti pasticceri estratti si sono dovuti cimentare in un dolce deciso da svariate “ruote della fortuna”, una cosiddetta Torta della Sorte. Il risultato è stato: un dolce con una crema chibust, una base senza farina (o meglio senza glutine) e in soli 70 minuti. Un vero terrore! L’eliminata della seconda prova è stata Pancrazia, 48enne di Erchie (BR), che ha calcolato male i tempi di cottura.

I concorrenti del terzo girone, questa volta solo 5, hanno dovuto preparare la Torta di Madame Clelia, con la D’Onofrio in versione cartomante. Ad ognuno è stato abbinato un “simbolo portafortuna”, dal quadrifoglio, alle corna, passando per la coccinella, il cornetto e il ferro di cavallo. Questa era la forma che la torta di ognuno avrebbe dovuto avere. L’ulteriore complicazione è stata che a metà prova il tempo si è fermato, per qualche “imprevisto” non proprio gradito. Risultati stavolta abbastanza buoni, ma la peggiore della prova è stata la giovane Lora, 27enne di Genova, di origine palestinese, che è stata quindi eliminata.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 24 settembre 2021, con l’eliminazione di Lora, Pancrazia e Giuseppe. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.