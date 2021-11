Bake Off 12 novembre 2021: eliminati Natascia e Gerardo (gallery)

Nell’undicesima puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 12 novembre, abbiamo assistito all’eliminazione di Natascia e Gerardo. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata come sempre è Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 9 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti. E per questa puntata viene annunciata una doppia eliminazione!

Per la prova creativa agli aspiranti pasticcieri è stato chiesto di preparare dei Pasticcini ingannevoli, ovvero apparentemente dolci mentre in realtà devono essere salati. Venti pasticcini divisi in quattro tipologie da cinque pezzi in un tempo di 120 minuti. Livello generalmente elevato con alcune eccezioni come Gerardo, Gloria e Natascia. E tra i tre è proprio Natascia a dover lasciare il tendone per prima.

Per la prova tecnica i concorrenti hanno dovuto preparare una torta Fedora, tipica di Catania per un bel viaggio nella dolce Sicilia. Necessario per loro però realizzare la versione della torta elaborata da Damiano, senza glutine e lattosio. Ancora una volta di tratta di un dolce ingannevole, decisamente differente da quello della tradizione. Dunque niente ricetta, ma la possibilità di avvalersi dell’aiuto di Damiano seguendolo mentre di spalle spiega i passaggi e la realizza lui stesso… con il bonus aggiunto che i primi tre pasticcieri si qualificheranno d’ufficio per la prossima puntata! Nei 120 minuti di tempo concessi vincono il bonus Gloria, Roberto e Peperita.

Infine, per la prova a sorpresa arriva come ospite Renato Ardovino che porta la sua incredibile Torta Tsunami, un dolce spettacolare e divertente di origine brasiliana, che ritrae una vera e propria giungla con tanto di cascata altissima, da realizzare con una tecnica molto particolare spiegata dallo chef in apertura. Il concorrente che vince il Grembiule blu – considerando che i tre vincitori della prova precedente decidono di non rischiare e non partecipano all’aggiudicazione – è Daniela. Simone è secondo e si salva mentre gli altri tre concorrono all’eliminazione. Peggiore della puntata e quindi eliminato alla fine è Gerardo.

Gerardo, 36 anni, di Pignola (Potenza), ha avuto una giornata veramente negativa fin dall’inizio. Ma proprio nella prova finale ha evidenziato delle lacune importanti, essendo l’unico a non riuscire a far stare in piedi la torta che alla fine, pur gustosa, di fatto non viene presentata. Di qui l’inevitabile ultimo posto.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 12 novembre 2021, che ha visto l’eliminazione di Natascia e Gerardo. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.