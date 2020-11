Bake Off 2020 del 13 novembre: eliminata Elena (video e streaming)

Nell’undicesima puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 13 novembre, è stata eliminata la giovane Elena. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta senza la partecipazione di Csaba dalla Zorza, ma con il noto ristoratore Gino D’Acampo in tutte le prove. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Nella prima manche, i 6 concorrenti rimasti hanno dovuto preparare delle brioches con due impasti diversi, a scelta tra dolce e/o salato. I concorrenti che hanno superato la prova – solamente Sara, mentre gli altri sono stati parecchio deludenti – hanno ricevuto 10 minuti di bonus per la prova successiva.

Nella seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto replicare la Torta Rustica di Damiano, una frolla salata con ragù di vitella, millefoglie di patate, bomba di riso e molto altro, da replicare alla perfezione. Le torte sono poi state mangiate da alcuni rappresentanti della Protezione Civile. Ultimo posto per Philippe, quinto per Matteo, quarto per Elena, terzo posto per Sara, secondo per Maria e primo posto per Monia.

Per la terza prova, quella a sorpresa, i concorrenti, in una ambientazione da sagra, hanno dovuto preparare Tre tipi di fritto (due salati e uno dolce). I tre ultimi classificati hanno dovuto preparare anche un quarto fritto, la Mozzarella in carrozza, a richiesta di Gino D’Acampo. Per questa prova sui fritti, ha cucinato anche Benedetta Parodi. Grembiule blu per Sara, giudicata migliore della puntata. Peggiore della puntata e quindi eliminata è stata Elena.

Elena, 20 anni, di Conegliano (TV), è diplomata in pasticceria all’Istituto Alberghiero e sogna di aprire una sua pasticceria. Le piace andare a cavallo e ama alla follia la sua cagnolina Leila. E’ una ragazza tenace e determinata e ha partecipato a Bake Off Italia proprio per avverare il suo sogno: diventare una pasticcera ai livelli di Knam e Damiano.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 13 novembre 2020, che ha visto l’eliminazione di Elena. A seguire il video in streaming della puntata intera.