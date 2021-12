Bake Off 17 dicembre 2021: vince Daniela (gallery)

La finale di Bake Off Italia 2021 di stasera, 17 dicembre, ha decretato vincitrice Daniela! A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Prima di giocarsi il tutto per tutto nella finale vera e propria, c’è stato lo spareggio tra Lola e Peperita, che hanno dovuto preparare tre torte dalle “fette perfette”. Le due concorrenti hanno progettato dei dolci completamente diversi, più moderni Lola, più classici Peperita. Terza finalista di Bake Off è: Lola!

Per la prova tecnica, con ospite il pastry chef Stefano Ferraro, che ha lavorato al Noma di Copenaghen, è stato chiesto ai concorrenti di preparare tre Torte Fiore, delle monoporzioni con base di sable, con pesto di verbena, mousse allo yogurt di capra, glassa allo zafferano e una marea di altre preparazioni. Come immaginabile, la prova era veramente difficilissima, ma i risultati sono stati abbastanza soddisfacenti per tutti. Terzo posto per Lola, secondo posto per Daniela e primo posto per Roberto.

Infine, per la prova finale, è stato chiesto ai concorrenti di presentare un percorso in tre ricette, con delle preparazioni – una volendo anche salata – che parlino di loro, della loro capacità e della loro storia. Tutti e tre gli aspiranti pasticceri hanno dato davvero il massimo, con risultati bellissimi e buonissimi, da alta pasticceria.

Daniela, 29 anni, di Foggia, è una ballerina e insegnante in una scuola primaria a Milano. Ama la pasticceria e la danza, e quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio.

A voi le immagini della puntata finale di Bake Off Italia di stasera, 17 dicembre 2021, con la vittoria di Daniela! Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.