Bake Off 2022 del 23 settembre: Gaia eliminata (foto e streaming)

La quarta puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 23 settembre, ha visto l’eliminazione di Gaia. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 13 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato la merenda.

Nella prova creativa gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la merenda perfetta utilizzando Pane, burro e marmellata, tutto fatto in casa naturalmente. Ospite della prova è stato Fulvio Marino, esperto panificatore, che ha dato utili consigli ai concorrenti. Il tutto in 150 minuti. Tante le tecniche utilizzate e molto diversi i risultati, nonostante la prova potesse sembrare “banale”.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un classico di Ernst Knam: il Rotolonen con crema di mascarpone, panna e vaniglia Tahiti…e molto altro. Stavolta però ne sono stati chiesti ben 8, tipo monoporzioni, con la difficoltà di assemblare ingredienti tanto piccoli. I risultati sono stati piuttosto buoni! Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Gianbattista, al penultimo Gaia. Terzo posto per Chiara, secondo posto per Davide e primo posto per Stefano, che si è avvicinato moltissimo all’originale.

Per la prova sorpresa, è stato chiesto di preparare una Torre di budini e degli amaretti da utilizzare come base, oppure tritato o come decorazione. Dopo i disastri della scorsa settimana, l’incubo delle torri si è ripresentato! I risultati sono stati tutt’altro che belli, ma i sapori sono stati molto buoni.

Grembiule blu per Margherita, molto brava in tutte le prove, soprattutto nell’ultima. Gaia, Alessio e Maria sono i tre potenziali eliminati. L’eliminato ufficiale della puntata è Gaia.

Gaia, 2enne di Cosenza, studia chimica e vorrebbe fare la divulgatrice scientifica. Ha molto a cuore la tutela dell’ambiente e con la sua famiglia sta per trasferirsi in una casa circondata da un bosco, dove vorrebbe aprire un laboratorio di pasticceria sostenibile. La pasticceria per lei è casa perché attraverso i dolci può condividere il suo saper fare con le persone a cui vuole bene.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 23 settembre 2022. Il video streaming è disponibile a questo link, nell'apposita sezione di Discovery+.