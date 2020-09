Bake Off 2020 del 4 settembre: eliminata Chiara (video e streaming)

La puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 4 settembre, ha visto l’eliminazione di Chiara. A giudicare la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, con l’aggiunta della new-entry Csaba dalla Zorza. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Per questa prima puntata il meccanismo è stato diverso dal solito. I 16 concorrenti sono stati divisi in due batterie e ognuno ha dovuto presentare una torta curriculum, ossia un dolce che li rappresentasse. Le torte di ciascun pasticcere sono state giudicate dalla giuria e i peggiori di ciascuna batteria hanno avuto un grembiule rosso.

Gli aspiranti pasticceri con il grembiule rosso si sono sfidati in un’ulteriore Prova salvezza: la costruzione di una piramide di macarons dall’altezza di almeno 30 cm. Purtroppo nessuno ha raggiunto l’altezza richiesta e molti risultati sono stati “sprecisi”, come direbbe Damiano. La prova peggiore è stata fornita da Chiara, che ha così dovuto abbandonare il tendone di Bake Off dopo solo una puntata.

Chiara, 34enne di Varano Borghi (VA) è una food-writer e nel suo blog «bocconciniqb.com», oltre alle classiche ricette, dolci e salate, propone una versione esteticamente identica anche per i cani. Ha partecipato a Bake Off Italia per dimostrare a se stessa e a tutti la sua bravura.

A voi le immagini e il video streaming della puntata di Bake Off Italia di stasera, 4 settembre 2020, con l’eliminazione di Chiara.