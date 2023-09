Il dottor Alì su Real Time: cast, puntate e streaming

Real Time, il canale in chiaro visibile sul numero 31 del digitale terrestre, apre le porte a una serie TV. Infatti, a partire da sabato 2 settembre andrà in onda in prima serata Il dottor Alì, remake turco della più celebre serie The Good Doctor.

La serie è incentrata su un giovane e talentuoso medico di nome Alì Vefa , che attraverso il suo incredibile talento e la sua determinazione, abbatterà pregiudizi e supererà sfide inimmaginabili. La prima puntata verrà trasmessa il 2 settembre a partire dalle ore 21.20.

Il dottor Alì: cast

Il protagonista della serie è il dottor Ali Vefa, interpretato dall’attore turco Taner Ölmez. Qui di seguito il casto completo de Il dottor Alì.

Ali Vefa (Taner Ölmez)

Ferman Eryiğit (Onur Tuna)

Nazlı Gülengül (Sinem Ünsal)

Beliz Boysal (Hazal Türesan)

Tanju Korman (Murat Aygen)

Doruk Özütürk (Hakan Kurtaş)

Vuslat Kozoğlu (Zerrin Tekindor)

Muhsin Korunmaz (Serkan Keskin)

Il dottor Alì: puntate

La prima stagione de Il dottor Alì, andata in onda per la prima volta in Turchia nel 2019 su Fox, conta 28 episodi della durata di circa 120 minuti ciascuno. È disponibile anche una seconda stagione con ulteriori 36 puntate.

La prima puntata della prima stagione de Il dottor Alì, intitolata Genio inconsapevole, andrà in onda su Real Time a partire dalle ore 21.20 di sabato 2 settembre.

Il dottor Alì: streaming

Le puntate della serie Il dottor Alì saranno visibili anche in streaming in contemporanea alla messa in onda televisiva su Real Time. Successivamente, gli episodi dovrebbero essere disponibili anche su discovery+.