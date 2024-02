Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 25

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 17 febbraio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “L’ambizione e l’amore”, venticinquesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 25

La guerra per il controllo dei migliori ruoli dell’ospedale si fa sempre più accesa. Beliz e Kıvılcım sono ai ferri corti. Le due donne sono rivali da sempre e la loro competizione per il controllo dell’ospedale è sempre più agguerrita. Tra attacchi e frecciatine, purtroppo a farne le spese saranno altri due membri dello staff.

Le due donne, infatti, sono disposte a tutto pur di vincere. Non si fanno scrupoli a usare le persone per raggiungere i loro obiettivi. I due membri dello staff coinvolti, Mehmet e Zeynep, decidono di lasciare l’ospedale.

Desta curiosità, invece, l’arrivo di una nuova assistente, tale Damla. Damla è una ragazza giovane, ambiziosa e piuttosto inviperita col mondo. È determinata a farsi strada nell’ospedale e non si lascerà intimidire da nessuno.

Ali si metterà di nuovo nei guai per aver tradito la fiducia di un paziente, l’anziano Ahmet, svelando un segreto che gli ha confidato. Ali è un medico gentile e compassionevole, ma a volte è un po’ troppo ingenuo. Questa volta, la sua ingenuità lo porterà a fare un grave errore. Il segreto è molto importante per Ahmet, e Ali promette di non dirlo a nessuno, ma non riesce a tener fede alla promessa e presto il segreto sarà di dominio pubblico.

Ahmet è sconvolto. Si sente tradito da Ali e da tutti coloro che hanno rivelato il suo segreto. Ali si sente in colpa. Sa che ha fatto un errore e che ha rovinato la vita di Ahmet. La storia si conclude con Ali che cerca di rimediare al suo errore. Ali vuole riconquistare la fiducia di Ahmet e di tutti coloro che ha ferito.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 25 sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.