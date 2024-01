Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 10 – Segnali di cambiamento

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 4 novembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “Segnali di cambiamento”, decimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 10

Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione su di lui, Ali è stato spostato in un altro reparto, lontano dalla sala operatoria. È una decisione che non accetta e che lo rende triste e frustrato.

Nazli, l’assistente di Ferman, è preoccupata per Ali. Vuole aiutarlo a tornare in sala operatoria, ma Ferman è irremovibile. Ferman sostiene che la decisione del Consiglio d’Amministrazione è giusta. Dice che Ali non è ancora pronto per la sala operatoria e che potrebbe mettere in pericolo i pazienti.

Adil Hoca, il mentore di Ali, preferisce non infilarsi nella polemica. È preoccupato per Ali, ma non vuole interferire con la decisione del Consiglio d’Amministrazione. Un giorno, la famiglia di un paziente chiede ad Ali di prendere parte ad un intervento chirurgico. Il paziente è un bambino che ha bisogno di un intervento urgente.

La famiglia è convinta che Ali sia il medico migliore per il bambino. Sono disposti a fare qualsiasi cosa per permettergli di operare. Il capo reparto è titubante. È consapevole delle capacità di Ali, ma è anche preoccupato per la decisione del Consiglio d’Amministrazione.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Segnali di cambiamento” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.