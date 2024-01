Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 19 – Scelte cruciali

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 6 gennaio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Scelte cruciali”, diciannovesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 19

Un uomo arriva al pronto soccorso in condizioni critiche. È stato gravemente ferito mentre cercava di salvare un bambino da un incendio. I medici lo visitano e gli comunicano che le sue condizioni sono molto serie. Le sue gambe sono danneggiate e al momento non esiste una cura o una procedura medica che possa evitargli di restare infermo.

L’uomo è sconvolto dalla notizia. Non può credere che per aver compiuto una buona azione si sia ritrovato in questa situazione. L’uomo è sdraiato su un letto d’ospedale, con le gambe fasciate. È pallido e sofferente. I medici gli spiegano la situazione e lui si dispera. Non può credere che la sua vita sia cambiata così drasticamente in un attimo.

Intanto, Betüş apprende che ad Ali piace qualcuno. La ragazza è felice per il suo amico e lo spinge ad aprirsi con la persona che ama. mentre i due sono seduti su una panchina del parco, Betüş parla ad Ali dei suoi sentimenti e lo spinge ad aprirsi con Nazli.

Ali è titubante, ma Betüş lo incoraggia. Gli dice che Nazli è una persona speciale e che merita di sapere cosa prova per lei.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Scelte cruciali” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.